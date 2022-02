Albiol elogia Sarri | «Con lui a Napoli il mio salto di qualità»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Raulha parlato a El Pais della crescita avuta con Maurizioai tempi del. Le parole del difensore spagnolo Raulha parlato a El Pais della crescita avuta con Maurizioai tempi del. Le sue dichiarazioni. «Ho fatto ildiconal. Sono stati tre anni di costante apprendimento. In difesa era uno specialista, mi ha aiutato a crescere e migliorare. L’uscita col pallone per lui era fondamentale. Abbiamo provato tutto ciò che poteva essere provato. Mi ha fatto vedere molte cose che non vedevo. È stato un punto di svolta. Un grande. Ancelotti è stato impressionante. Un’esperienza meravigliosa. Ho capito come va gestita una grande ...

