Addio a Ivan Reitman | regista di «Ghostbusters»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il mondo del cinema perde un altro pezzo importante che ha contribuito a fare la storia di questo straordinario mondo. Si è spento nella notte tra sabato e domenica nel sonno il. Aveva 75 anni e viveva a Montecito, in California. A darne l'annuncio i familiari. «La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro diabbia portato risate e felicità a innumerevoli altri in tutto il mondo. Mentre piangiamo in privato, speriamo che coloro che lo hanno conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderanno per sempre» - le parole di uno dei figli. Nato in Slovacchia ma è stato naturalizzato cittadino canadeseera nato nel 1946 a Komarno, ...

Advertising

RaiNews : Addio a Ivan Reitman, regista di commedie di grande successo negli anni '80 tra cui 'Ghostbusters' - fanpage : Addio a #IvanReitman, il regista di #Ghostbusters - andreadile : e niente, io avevo altri impegni ma stasera si dice addio a ivan reitman riguardando il suo capolavoro - SalvatoreMaior3 : RT @RaiNews: Addio a Ivan Reitman, regista di commedie di grande successo negli anni '80 tra cui 'Ghostbusters' - _Brick_Block_ : RT @fanpage: Addio a #IvanReitman, il regista di #Ghostbusters -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Ivan

Nato in Cecoslovacchia il 27 ottobre 1946,Reitman si trasferisce in Canada con i genitori quando ha quattro anni. Frequenta la Canada's McMaster University dove inizia a lavorare come regista e ...Roma, 14 febbraio 2022 - Il regista di GhostbustersReitman è morto . Aveva 75 anni ed è deceduto nel sonno nella notte tra sabato e domenica nella sua casa di Montecito, in California, come hanno fatto sapere i familiari. "La nostra famiglia è in ...Ivan Reitman, produttore cinematografico e regista dei primi due episodi di Ghostbusters, è morto a 75 anni: lo ha comunicato la famiglia. Addio a Ivan Reitman, produttore cinematografico e regista di ...È morto Ivan Reitman. Il regista di Ghostbusters e celebre produttore cinematografico è spirato nel sonno nella giornata di sabato, nella sua casa a Montecito, in California, come rivelato dalla ...