A spasso per il quartiere con un chilo di droga addosso: spacciavano da tempo nella zona (Di lunedì 14 febbraio 2022) Civitavecchia. Li avevano sorpresi con una generosa quantità di droga addosso, mentre circolavano in strada. Presumibilmente verso le rispettive destinazioni di spaccio nella zona. Insieme avevano oltre due chili di hashish destinato agli acquirenti. Ma la giornata non gli era andata bene. Ieri mattina si è conclusa l'udienza di convalida dell'arresto per i due soggetti colpevoli del reato: un italiano e un romeno, che con molta probabilità avevano i loro traffici in zone anche limitrofe. Leggi anche: Civitavecchia, interventi urgenti sulla rete, mancherà l'acqua: ecco quando e le vie interessate A spasso con l'hashish per la vendita nel quartiere Gli arrestati questione, erano stati fermati in due distinte operazioni. La prima era avvenuta nel comune di Santa ...

