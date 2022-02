23esima giornata Serie B 2021 22 | le designazioni arbitrali

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma tra martedì 15 e mercoledì 16 febbraio./202: quali sono le? COSENZA-PERUGIA: Arbitro: Sacchi Assistenti: Lombardi-Liberti Iv ufficiale: Grasso Var: Pezzuto Avar: Lombardo CREMONESE-PARMA Arbitro: Cosso Assistenti: Passeri-Di Monte Iv ufficiale: Rutella Var: Mazzoleni Avar: Affatato PISA-VICENZA Arbitro: Di Martino Assistenti: Marchi-D’Ascanio Iv Ufficiale: Bitoni Var: Aureliano Avar: ...

Sarà Alberto Santoro ad arbitrare il match Benevento-Ascoli in programma Mercoledì 16 Febbraio alle ore 18:30 allo stadio "Vigorito" di Benevento per la 23esima giornata del campionato di Serie B.