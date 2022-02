Video rientro in fiamme dei satelliti SpacaeX Starlink dopo tempesta geomagnetica (Di domenica 13 febbraio 2022) Video rientro in fiamme dei satelliti SpacaeX Starlink dopo tempesta geomagnetica La scorsa settimana, una tempesta geomagnetica ha causato lo schianto di 40 satelliti SpaceX Starlink lanciati dal Kennedy Space Center in Florida il 3 febbraio, poco dopo essere stati distribuiti da uno dei razzi Falcon 9 dell'azienda. Ora sono emerse immagini che mostrano uno o più dei satelliti ad alta velocità che prendono fuoco nei cieli sopra Puerto Rico mentre precipitano a un livello sufficientemente basso da bruciare nell'atmosfera terrestre. Come riportato da Euronews, una telecamera gestita dall'associazione non-profit Society for Astronomy ... Leggi su notiziepress (Di domenica 13 febbraio 2022)indeiLa scorsa settimana, unaha causato lo schianto di 40SpaceXlanciati dal Kennedy Space Center in Florida il 3 febbraio, pocoessere stati distribuiti da uno dei razzi Falcon 9 dell'azienda. Ora sono emerse immagini che mostrano uno o più deiad alta velocità che prendono fuoco nei cieli sopra Puerto Rico mentre precipitano a un livello sufficientemente basso da bruciare nell'atmosfera terrestre. Come riportato da Euronews, una telecamera gestita dall'associazione non-profit Society for Astronomy ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Di Maio: 'Rientro del personale non essenziale da Kiev'. Il ministro degli Esteri: 'Lavoriamo per evitare… - romi_andrio : RT @TgrRaiFVG: La Riserva Naturale @ValleCavanata ha celebrato il Darwin Day. Attraverso un'escursione tematica sono stati osservati i comp… - rontagnano : RT @Agenzia_Ansa: Ucraina, Di Maio: 'Rientro del personale non essenziale da Kiev'. Il ministro degli Esteri: 'Lavoriamo per evitare un'esc… - Carole71024753 : RT @TgrRaiFVG: La Riserva Naturale @ValleCavanata ha celebrato il Darwin Day. Attraverso un'escursione tematica sono stati osservati i comp… - TgrRaiFVG : La Riserva Naturale @ValleCavanata ha celebrato il Darwin Day. Attraverso un'escursione tematica sono stati osserva… -