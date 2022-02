(Di domenica 13 febbraio 2022) Lo spunto daldi oggi 13 Febbraio 2022, Domenica: “Rallegratevi in queled esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo”. “Domandiamoci: vogliamo davvero la santità? O ci accontentiamo di essere cristiani senza infamia e senza lode, che credono in Dio e stimano il prossimo ma senza esagerare? Insomma, o santità L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Avvenire_Nei : Comunità di Sant’Egidio, un’universalità nata del Vangelo - fabfazio : Grazie @nelloscavo . Detto da te è un onore. Ma come ben sai ha fatto tutto il Papa. Questo straordinario uomo del… - Rvaticanaitalia : “La mondanità spirituale fa crescere nella Chiesa il clericalismo e genera posizioni ideologiche rigide che prendon… - catt_ch : VI Domenica del Tempo Ordinario. Commenti al Vangelo - KattInForma : Vangelo del giorno: Luca 6,17.20-26 – Audio e commento Papa Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Dalsecondo Luca Lc 6,17.20 - 26 In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si ... a causaFiglio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ...Spero che sia un invito a continuare quello che il Papa chiama l'incontro con la gioia. E la figurapapa per noi è proprio dell'uomo, dell'uomo della gioia e della buona ...Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del ...Ancora uno straniero, un samaritano, ancora più odioso, agli occhi dei giudei, del centurione romano di domenica scorsa; ma Gesù lo propone come esempio agli ascoltatori presenti. Sullo sfondo di ...