Traffico Roma del 13-02-2022 ore 17 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione poco Traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare anche se raccomandiamo a prudenza per i possibili rallentamenti a causa di un incidente dopo la diramazione Roma nord scarsi gli spostamenti anche in esterne è maggiormente concentrati tra Laurentina e Tuscolana circolazione sostenuta sulla diramazione Roma nord da Settebagni verso il Gra stessa situazione sulla diramazione Roma Sud sempre prima del raccordo anulare per chi arriva dalla Autosole non molti cambiamenti rispetto ai precedenti aggiornamenti sulla tratto Urbano della A24 e sull'intero percorso della tangenziale est dove si transita senza disagi di rilievo più Traffico in e quest'ultima ora sulla Pontina dove non si chiudono rallentamenti tra via ...

