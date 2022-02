Rabiot: «Allegri pensava questo di me. Ma io in realtà…» (Di domenica 13 febbraio 2022) . Le parole del centrocampista della Juve Ai microfoni di Dazn, Adrien Rabiot ha parlato prima di Atalanta Juve. PAROLE – «Non ho sentito quello che ha detto il mister ma forse lui pensava che io fossi un giocatore che segnava 10 gol a stagione. Io sono uno che fa molta quantità in campo a cui aggiunge la qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) . Le parole del centrocampista della Juve Ai microfoni di Dazn, Adrienha parlato prima di Atalanta Juve. PAROLE – «Non ho sentito quello che ha detto il mister ma forse luiche io fossi un giocatore che segnava 10 gol a stagione. Io sono uno che fa molta quantità in campo a cui aggiunge la qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

