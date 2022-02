“Questo non è calcio!”: Torino, Juric furioso nel post partita (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Juric ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta del Torino contro il Venezia. Dopo la sconfitta contro l'Udinese domenica scorsa, il Torino ha perso ancora stasera contro il Venezia di Zanetti. Anche i Grenades sono riusciti a passare in vantaggio con un destro di Brekalo, ma poi hanno permesso agli ospiti di rientrare con le reti di Haps e Crnigoj. Europa, e per Venezia, è stato un successo fondamentale per il resto della stagione. Infatti, in attesa della gara di domani del Genoa contro la Salernitana, torna al quarto posto in classifica, con un tentativo granata di pareggiare la rete di Crnigoj ma in maniera disorganizzata. Torinocomunque ha segnato con Belotti al 90', ma l'arbitro Giua ha respinto il pallone dopo aver esaminato l'azione di Var perché Pobega ha ... Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ?ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta delcontro il Venezia. Dopo la sconfitta contro l'Udinese domenica scorsa, ilha perso ancora stasera contro il Venezia di Zanetti. Anche i Grenades sono riusciti a passare in vantaggio con un destro di Brekalo, ma poi hanno permesso agli ospiti di rientrare con le reti di Haps e Crnigoj. Europa, e per Venezia, è stato un successo fondamentale per il resto della stagione. Infatti, in attesa della gara di domani del Genoa contro la Salernitana, torna al quartoo in classifica, con un tentativo granata di pareggiare la rete di Crnigoj ma in maniera disorganizzata.comunque ha segnato con Belotti al 90', ma l'arbitro Giua ha respinto il pallone dopo aver esaminato l'azione di Var perché Pobega ha ...

