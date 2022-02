Pistoiese-Siena | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il “Marcello Melani” sarà il teatro per un attesissimo. Le due squadre, con obiettivi differenti, hanno assoluta necessità di punti e faranno di tutto per vincere. Si prospetta, quindi, una gara apertissima, con azioni da una parte e dall’altra. Laviene da una convincente vittoria che ha ridato speranza all’ambiente in ottica salvezza, mentre ildeve difendere il piazzamento playoff. Col calcio d’inizio alle 17.30,si affronteranno a viso aperto, per una partita che, sulla carta, si preannuncia avvincentissima. Il momento delle due squadre Laè tornata a fare 3 punti dopo l’ultima volta, un 2-1 alla Viterbese lontano circa 3 mesi. Stavolta la vittima è stata una Ancona-Matelica spiazzata dal piglio ...

pistoiasport : Pistoiese, è tempo di derby. Con il Siena a caccia di conferme - pistoiasport : Pistoiese, al Melani arriva il Siena. Alessandrini: «Servirà grande cuore» - SienaFree : Pistoiese-Siena, 20 convocati da Padalino: ''Proseguire sulla strada dei risultati e della prestazione'' - SGerlini : BOLLETTA : 1) 12.02. 18:30 Leverkusen VS Stoccarda (1) 2) 13.02. 15:00 Clermont VS St. Etienne (1) 3) 13.02. 15:30… - pistoiasport : Pistoiese-Siena, orario e dove vedere il derby del Melani -

SPORTS Lucchese - Modena (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite) Entella - Pontedera (Serie C) - ELEVEN SPORTS Fermana - Vis Pesaro (Serie C) - ELEVEN SPORTS Pistoiese Siena I 20 convocati per la partita Portieri Ivan Lanni, Federico Mataloni, Paolo Bastianello. Difensori Ricardo Farcas, Christian Mora, Leonardo Terigi, Daniel Dumbravanu, Lorenzo