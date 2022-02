Pechino 2022 | programma libero a coppie pattinaggio artistico oggi in tv | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli orari e ladeldialle Olimpiadi di. A partire dalle ore 2.15, gli azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri torneranno in pista per la free dance, segmento più lungo della danza sul ghiaccio. OLIMPIADI, ILCOMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE Latv – Le partite saranno trasmesse intv su Eurosport 1, mentre lasarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. SportFace.