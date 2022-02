“Napoli da Scudetto?”: a DAZN sono sicuri di una cosa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il pareggio tra Napoli e Inter aveva spento i bollori di tanti tifosi azzurri e di vari addetti ai lavori che, dopo la vittoria del Milan, hanno ridotto la sfida al primo posto al derby milanese. L’altro pareggio, invece, quello tra Atalanta e Juventus di qualche ora fa, ha marcato la differenza tra le prime tre della classe e le altre due che stanno lottando per il quarto posto. Napoli Scudetto Napoli da Scudetto? Risponde Ambrosini A DAZN, nel post partita di Atalanta-Juventus, Massimo Ambrosini ha parlato delle possibilità del Napoli di vincere lo Scudetto. “Il Napoli può dire la sua anche se non partiva per vincere il campionato e la piazza dopo gli ultimi anni può accontentarsi del piazzamento. Una volta essere lì però è ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il pareggio trae Inter aveva spento i bollori di tanti tifosi azzurri e di vari addetti ai lavori che, dopo la vittoria del Milan, hanno ridotto la sfida al primo posto al derby milanese. L’altro pareggio, invece, quello tra Atalanta e Juventus di qualche ora fa, ha marcato la differenza tra le prime tre della classe e le altre due che stanno lottando per il quarto posto.da? Risponde Ambrosini A, nel post partita di Atalanta-Juventus, Massimo Ambrosini ha parlato delle possibilità deldi vincere lo. “Ilpuò dire la sua anche se non partiva per vincere il campionato e la piazza dopo gli ultimi anni può accontentarsi del piazzamento. Una volta essere lì però è ...

