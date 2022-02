Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali: sorpresa a centrocampo per Pioli! (Di domenica 13 febbraio 2022) Mancano poche ore al fischio d’inizio di Milan-Sampdoria, calcio d’inizio alle 12:30. I rossoneri voglio conquistare i 3 punti per agguantare la vetta della classifica, dopo la bella notizia arrivata dal “Maradona” di Napoli che ha visto sfidarsi Napoli e Inter in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto di gioco e terminata sul risultato di 1-1. Dunque vietato sbagliare per il Diavolo che non può perdere un’occasione così ghiotta. Di seguito le scelte ufficiali di Pioli e Giampaolo. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli Sampdoria (3-5-1-1): Falcone; Bereszy?ski, Colley, Magnani; Conti, Candreva, Rincón, Thorsby, Murru; Sensi; Caputo. Leggi su rompipallone (Di domenica 13 febbraio 2022) Mancano poche ore al fischio d’inizio di, calcio d’inizio alle 12:30. I rossoneri voglio conquistare i 3 punti per agguantare la vetta della classifica, dopo la bella notizia arrivata dal “Maradona” di Napoli che ha visto sfidarsi Napoli e Inter in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto di gioco e terminata sul risultato di 1-1. Dunque vietato sbagliare per il Diavolo che non può perdere un’occasione così ghiotta. Di seguito le sceltedi Pioli e Giampaolo.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli(3-5-1-1): Falcone; Bereszy?ski, Colley, Magnani; Conti, Candreva, Rincón, Thorsby, Murru; Sensi; Caputo.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @acmilan e @sampdoria - gengio5 : @Gazzetta_it sta premendo per una vittoria del #Milan, senza avere rispetto per la #Sampdoria e i suoi tifosi!E si… - Vergara1899 : RT @ACMilanInside_: ???? MILAN-SAMPDORIA ???? ? Segui la PARTITA in LIVE ? ?Tuttala live con @mikymusu ? #mikymusu #direttore #milaninside #… - AmiciMilan : ????News Milan???? Gli undici di Mister Pioli per la sfida delle 12.30 contro la Sampdoria. La partita sarà trasmes… - PianetaMilan : #MilanSampdoria, @fikayotomori_ a @MilanTV: “Sono felice di tornare in campo a #SanSiro” - #MilanSamp @acmilan… -