Marino: «Giochiamo ogni gara come fosse una finalissima, il nostro scudetto è arrivare in Champions» (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel prepartita di Atalanta-Juventus, il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino. «Giochiamo ogni gara come fosse una finalissima, le prime sette sono talmente forti che non possiamo abbassare la guardia». «Difficile prevedere cosa sarà la gara, Giochiamo contro una corazzata come la Juventus, al di là della classifica la Juve è sempre la Juve, cerchiamo con le nostre caratteristiche di metterli in difficoltà, non sarà facile, Bonucci e De Ligt sono talmente forti che dovremo essere al 100%». «Mercato? Lascio a voi giornalisti le bizzarrie post mercato, rimaniamo concentrati su questa rosa » «arrivare in Champions è il nostro scudetto, ci ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel prepartita di Atalanta-Juventus, il direttore generale dell’Atalanta, Umberto. «una, le prime sette sono talmente forti che non possiamo abbassare la guardia». «Difficile prevedere cosa sarà lacontro una corazzatala Juventus, al di là della classifica la Juve è sempre la Juve, cerchiamo con le nostre caratteristiche di metterli in difficoltà, non sarà facile, Bonucci e De Ligt sono talmente forti che dovremo essere al 100%». «Mercato? Lascio a voi giornalisti le bizzarrie post mercato, rimaniamo concentrati su questa rosa » «inè il, ci ...

