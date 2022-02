Lazio, rinnovo Luiz Felipe: parti lontane. La Spagna nel destino del difensore (Di domenica 13 febbraio 2022) La Lazio è sempre più lontana dal trovare l’accordo per il rinnovo di Luiz Felipe: c’è la Spagna nel destino del difensore La Lazio non convince Luiz Felipe. Sembrano ormai inutili gli incontri tra le parti per convincere il difensore a rimanere a Roma: fallito – come riportato da La Repubblica – anche l’ultimo tentativo. Il club avrebbe rilanciato offrendo 2 milioni netti a stagione, ma il nodo sarebbe legato alle commissioni. Sul giocatore è forte l’interesse del Siviglia con cui sembra esserci già un accordo di massima, una nota stonata per Sarri che avrebbe voluto trattenerlo. Al mister, però, piace Romagnoli. Negli ultimi giorni il capitano del Milan è stato fortemente ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Laè sempre più lontana dal trovare l’accordo per ildi: c’è laneldelLanon convince. Sembrano ormai inutili gli incontri tra leper convincere ila rimanere a Roma: fallito – come riportato da La Repubblica – anche l’ultimo tentativo. Il club avrebbe rilanciato offrendo 2 milioni netti a stagione, ma il nodo sarebbe legato alle commissioni. Sul giocatore è forte l’interesse del Siviglia con cui sembra esserci già un accordo di massima, una nota stonata per Sarri che avrebbe voluto trattenerlo. Al mister, però, piace Romagnoli. Negli ultimi giorni il capitano del Milan è stato fortemente ...

