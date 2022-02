Guida TV | programmi di stasera | domenica 13 febbraio 2022

(Di domenica 13 febbraio 2022)aitv della prima serata di oggi,13.2., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta Fiction RAI2 The Rookie/CSI Vegas Serie TV RAI3 Che tempo che fa Talk Show RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Cado dalle nubi Quiz Show ITALIA1 Kong: Skull Island Film LA7 Non è l’Arena Attualità REALTIME Drag Race Italia Show CIELO I Padroni della Notte Film TV8 L’ultimo San Valentino Film NOVE Sono nata il 23 Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

Guida tv di domenica 13 febbraio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' Weekend 20:00 - Tg1 20:35 - Dietro - Festival 20:36 - Soliti ignoti - Il ritorno 21:25 - L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta