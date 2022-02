Frontale nella notte sulla provinciale: 1 morto e 3 feriti tra 17 e 20 anni (Di domenica 13 febbraio 2022) Tremendo Frontale tra due automobili. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 90 all’uscita per Badesi, piccolo Comune in provincia di Sassari. Purtroppo il bilancio è grave: un morto e tre feriti di cui due in gravissime condizioni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23 e 10 nei pressi di un distributore. Secondo le prime ipotesi sulla ricostruzione della dinamica sembra che una delle due macchine abbia invaso l’altra corsia. L’impatto è stato violentissimo. L’uomo alla guida della jeep, Giovanni Michele Linaldeddu di 67 anni, è morto sul colpo. Sull’altro veicolo c’erano tre ragazzi, uno è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, l’altro è rimasto schiacciato dalle lamiere dell’automobile. La vittima, residente a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Tremendotra due automobili. L’incidente è avvenutostrada90 all’uscita per Badesi, piccolo Comune in provincia di Sassari. Purtroppo il bilancio è grave: une tredi cui due in gravissime condizioni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23 e 10 nei pressi di un distributore. Secondo le prime ipotesiricostruzione della dinamica sembra che una delle due macchine abbia invaso l’altra corsia. L’impatto è stato violentissimo. L’uomo alla guida della jeep, GiovMichele Linaldeddu di 67, èsul colpo. Sull’altro veicolo c’erano tre ragazzi, uno è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, l’altro è rimasto schiacciato dalle lamiere dell’automobile. La vittima, residente a ...

