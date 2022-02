Danilo salva i bianconeri al fotofinish! Atalanta-Juventus termina 1-1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel bellissimo big match della domenica sera,e atalantini si dividono la posta in palio. Malinovski apre le danze ad un quarto d’ora dal termine della sfida con un siluro dalla distanza. Al 92?con un bel colpo di testa su angolo di Dybala. Le distanze tra la Vecchia Signora e la Dea restano invariate. Quali sono state le scelte dei tecnici? Gian Piero Gasperini schiera il consueto 3-4-2-1 nonostante le molte assenze. Tra i pali c’è Sportiello al posto dello squalificato Musso. In difesa giocano Tolòi, l’ex Demiral e Djimsiti. Sulle corsie esterne spazio ad Hateboer e Zappacosta, in mezzo Freuler e De Roon. Sulla trequarti Koopmeiners, a supporto di Muriel e Boga. 4-3-3 per ladi Massimiliano Allegri con Szcz?sny in porta. La coppia centrale di ...