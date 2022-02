Bullizzata perché affetta da sindrome di Down, il Presidente macedone l’accompagna a scuola mano nella mano (Di domenica 13 febbraio 2022) Una notizia che ha fatto il giro del mondo quella che ha per protagonista Embla, una bimba originaria di Gostivar, città della Macedonia del Nord, affetta da sindrome di Down. La piccola, che ha circa 11 anni, è stata vittima di bullismo a scuola e in sua difesa si è fatta avanti la persona più importante del Paese: il Presidente. Embla, affetta da sindrome di Down e vittima di bullismo La piccola Embla da tempo era vittima di episodi di bullismo a scuola a causa della sua condizione; la bimba è infatti affetta da sindrome di Down e i costanti episodi hanno spinto i genitori a denunciare pubblicamente l’accaduto. La storia di Embla ha fatto il giro del web arrivando anche ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Una notizia che ha fatto il giro del mondo quella che ha per protagonista Embla, una bimba originaria di Gostivar, città della Macedonia del Nord,dadi. La piccola, che ha circa 11 anni, è stata vittima di bullismo ae in sua difesa si è fatta avanti la persona più importante del Paese: il. Embla,dadie vittima di bullismo La piccola Embla da tempo era vittima di episodi di bullismo aa causa della sua condizione; la bimba è infattidadie i costanti episodi hanno spinto i genitori a denunciare pubblicamente l’accaduto. La storia di Embla ha fatto il giro del web arrivando anche ...

MarcoErario : RT @Ci1812: Una piccola macedone viene bullizzata a scuola perché affetta dalla sindrome di down. Il Presidente della Repubblica, che e’ st… - xharrysapple : Pensate una ragazza BULLIZZATA(perché è bullismo) dentro la casa, RIDICOLIZZATA, perché le piace un uomo, anche dal… - Soniaina74 : @CarmelaVivacqu3 Peggio è che tu sia stata bullizzata per anni da i tuoi compagni perché sei bassa e minuta e quand… - tragicamenteio : @Crudeledevil basta sono stanca di essere bullizzata da te perché cambio icon sono pur sempre il francese - RivettaElena : RT @guidomarchello: Il presidente della repubblica della Macedonia del Nord, che accompagna una bimba down a scuola perché bullizzata, potr… -