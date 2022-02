Zaccagni trascina la Lazio | è 3-0 contro il Bologna | Immobile recupera e apre il match

(Di sabato 12 febbraio 2022) Laritrova Ciroe domina nella 25esima giornata del campionato di Serie A, situazione preoccupante in casaper l’involuzione che si è registrata nelle ultime partite, la situazione non è ancora tranquilla. La gara si sblocca dopo appena 13 minuti con il calcio di rigore trasformato da Ciro, l’attaccante è sempre più decisivo. L’uomo delè stato, l’ex Verona è stato protagonista di una doppietta tra il 53? e il 63?. La squadra di Mihajlovic non ha la forza di reagire, la sfida si conclude con un netto 3-0. Lasale a quota 42 punti, ilfermo a 28. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CalcioWeb : #LazioBologna, tutto facile per la squadra di Sarri nella sfida nella 25esima giornata di #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccagni trascina

Lazio - Bologna,Sarri: suggestione quarto postoLa Lazio si rialza subito e balza a quota 42 punti in classifica, a pochi giorni dalla sfida col Porto in Europa League. ...la sua squadra verso un posto in Europa.6.5 Su chi debba essere il titolare al fianco di Pedro e Immobile, al momento non ci sono dubbi. Gli assist che ha regalato a Milinkovic ...Magic Zola: ‘Dusan è un super. Dybala resterà per vincere ancora. Occhio al Villarreal. Lazio, Zaccagni trascina. Il Bologna resta a terra. Arbitro e Var, che pasticcio! Juric: ‘Errore gravissimo’.La squadra di Sarri ha abbattuto quella di Mihajlovic trascinata da Ciro Immobile e da un super Mattia Zaccagni. (SerieANews) Ecco le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ai ...