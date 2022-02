Serie A, c’è Napoli-Inter: Le formazioni ufficiali (Di sabato 12 febbraio 2022) Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, match della venticinquesima giornata della Serie A 21/22 Tutto pronto allo stadio ‘Diego Maradona’ dove tra poco scenderanno in campo Napoli e Inter, nel match valido per la sesta giornata della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti, Luciano Spalletti e Massimiliano Farris, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Napoli-Inter, eccole: Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 13 Rrahmani, 6 Mario Rui; 68 Lobotka, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Jesus, 7 Elmas, 14 Mertens, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 ... Leggi su intermagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Ledi, match della venticinquesima giornata dellaA 21/22 Tutto pronto allo stadio ‘Diego Maradona’ dove tra poco scenderanno in campo, nel match valido per la sesta giornata dellaA 2021/2022. Da pochi minuti, Luciano Spalletti e Massimiliano Farris, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 13 Rrahmani, 6 Mario Rui; 68 Lobotka, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 9 Osimhen.A disposizione: 1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 4 Demme, 5 Jesus, 7 Elmas, 14 Mertens, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 37 Petagna, 59 ...

