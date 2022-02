"Non la tolgo, non mi fido": cosa succede con le mascherine (Di sabato 12 febbraio 2022) Nonostante il via libera, tantissimi italiani preferiscono indossare le mascherine anche all'aperto: ecco quali sono le motivazioni Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 febbraio 2022) Nonostante il via libera, tantissimi italiani preferiscono indossare leanche all'aperto: ecco quali sono le motivazioni

Ultime Notizie dalla rete : Non tolgo Mascherine, gli irriducibili: 'Non la togliamo, dà sicurezza' Mascherina rigorosamente sul volto: 'Non la tolgo mica. Io non mi fido'. 'Più che altro è l'abitudine. Guardi spesso torno in casa, tolgo scarpe e cappotto mi siedo sul divano e mi accorgo che ho ...

"Non la tolgo, non mi fido": cosa succede con le mascherine il Giornale "Non la tolgo, non mi fido": cosa succede con le mascherine Perché la si indossa comunque Giustamente, i 67mila casi di ieri ricordano alla collettività come il virus non si sia ancora estino ma circoli tra di noi. Ecco perché in tanti hanno scelto la strada ...

