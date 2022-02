Nerdle | il gioco con i numeri ispirato a Wordle

Leggi su pantareinews

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il successo di, un puzzle game in cui occorre trovare una parola di cinque lettere (solo in lingua inglese), haè anch’esso un puzzle game, ma, invece delle lettere, si utilizzano iper trovare un’operazione e il suo risultato. È sorprendente quanto bene funzioni lo stesso design quando le lettere vengono sostituite dae fai affidamento sulla tua capacità di aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere. 100 giochi Android a 120 FPS, ilper tuttipuò essere giocato da tutti, non occorre conoscere l’inglese, solo semplici calcoli aritmetici che richiedono gli operatori di base che si imparano a partire dalle scuole ...