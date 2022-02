Napoli-Inter | si ferma Politano | dentro Elmas

Leggi su sportface

(Di sabato 12 febbraio 2022) Sull’1-0 per ilcontro l’, Luciano Spalletti è costretto a spendere il primo cambio forzato. Matteo, a causa di un sospetto fastidio muscolare, ha dovuto lasciare il campo al 25? del big match Scudetto contro i nerazzurri. L’azzurro ha provato a restare in campo, ma dopo pochi minuti ha dovuto dare forfait lasciando il posto ad. Nelle prossime ore l’exsi sottoporrà agli esami strumentali per valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni. SportFace.