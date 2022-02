Michelle Hunziker rompe il silenzio sulla separazione da Tomaso Trussardi | “Un lutto da affrontare”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 12 febbraio 2022)ha da poco annunciato la fine della sua relazione con, destando grande stupore nei fan che la seguono da tempo. A lungo ha scelto di non parlare di quanto accaduto fra lei e l’imprenditore in questi mesi, ma ora ha deciso dire il. Nel suo futuro c’è spazio per una nuova trasmissione e proprio parlando di questa, la showgirl ha rivelato un interessante dettaglio a proposito della lista degli ospiti che saliranno con lei sul palco.parla per la prima volta delladasarà una degli ospiti della puntata di Verissimo che andrà in onda domani, domenica 13 ...