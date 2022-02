LIVE Tour de la Provence 2022, terza tappa in DIRETTA: il ritmo si alza in gruppo, svantaggio sceso a 3? (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:10 I fuggitivi hanno un vantaggio di 2’20. Ricordiamo la composizione della fuga: Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), Paul Ourselin (TotalEnergies), Evaldas Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Metropole), Tony Hurel (St. Michel-Auber 93), Kevin Besson (Nice Metropole Cote d’Azur). 15:07 Pochi dubbi invece riguardo il lavoro della QuickStep. Julian Alaphilippe ha dimostrato nei primi due giorni di poter competere per la vittoria, nonostante lui stesso si sia dichiarato non in grande condizione. Il terreno di oggi sembra fatto apposta per lui. 15:04 Nel frattempo il ritardo del gruppo è sceso a 2’45”. 15:03 In testa al gruppo ora la FDJ. È possibile anche che le squadre abbiano visto il finale sul passaggio precedente e abbiano pensato che possa essere ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:10 I fuggitivi hanno un vantaggio di 2’20. Ricordiamo la composizione della fuga: Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM), Paul Ourselin (TotalEnergies), Evaldas Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Metropole), Tony Hurel (St. Michel-Auber 93), Kevin Besson (Nice Metropole Cote d’Azur). 15:07 Pochi dubbi invece riguardo il lavoro della QuickStep. Julian Alaphilippe ha dimostrato nei primi due giorni di poter competere per la vittoria, nonostante lui stesso si sia dichiarato non in grande condizione. Il terreno di oggi sembra fatto apposta per lui. 15:04 Nel frattempo il ritardo dela 2’45”. 15:03 In testa alora la FDJ. È possibile anche che le squadre abbiano visto il finale sul passaggio precedente e abbiano pensato che possa essere ...

