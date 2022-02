LIVE Tour de la Provence 2022, terza tappa in DIRETTA: frazione insidiosa, cinque uomini in fuga con oltre 4? sul gruppo (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13:30 Il quintetto di testa ha effettuato lo scollinamento, ed è passato per primo Besson davanti a Orselin. Il gruppo è ancora all’inizio della salita. 13:27 Quando siamo a 110 km dal traguardo, intanto, si avvicina ai 5 minuti il vantaggio dei quintetto al comando, ora per la precisione di 4’40”. 13:24 Un uomo dell’Ineos Grenadiers va a dar man forte agli inseguitori mentre si sta effettuando la salita della Cote de Lauris. 13:21 Questi i dati dei fuggitivi in termini di classifica generale: Gougeard (B&B Hotels-KTM) a 9’53”, Ourselin (TotalEnergies) a 10?, Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Metropole) a 10’10”, Hurel (St. Michel-Auber 93) a 10’20”, Besson (Nice Metropole Cote d’Azur) a 12’28”. 13:18 Il via è stato dato poco prima delle 11:50. Dei cinque in fuga, il meglio ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:30 Il quintetto di testa ha effettuato lo scollinamento, ed è passato per primo Besson davanti a Orselin. Ilè ancora all’inizio della salita. 13:27 Quando siamo a 110 km dal traguardo, intanto, si avvicina ai 5 minuti il vantaggio dei quintetto al comando, ora per la precisione di 4’40”. 13:24 Un uomo dell’Ineos Grenadiers va a dar man forte agli inseguitori mentre si sta effettuando la salita della Cote de Lauris. 13:21 Questi i dati dei fuggitivi in termini di classifica generale: Gougeard (B&B Hotels-KTM) a 9’53”, Ourselin (TotalEnergies) a 10?, Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Metropole) a 10’10”, Hurel (St. Michel-Auber 93) a 10’20”, Besson (Nice Metropole Cote d’Azur) a 12’28”. 13:18 Il via è stato dato poco prima delle 11:50. Deiin, il meglio ...

