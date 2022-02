LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia piange di gioia! Weidle davanti (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMA Prova CRONOMETRATA 4.38 Sono scese le prime 20. Al comando Weidle con 0.23 su Scheyer, 0.39 su Suter, 0.42 su Gisin, 0.50 su Gut-Behrami. Sofia Goggia, al rientro, è ottava a 1?11: la bergamasca ha esultato, scoppiando in un pianto liberatorio. Decima Nadia Delago a 1?27. 4.37 Alto invece il tempo dell’austriaca Tamara Tippler, 15ma a 2?24. 4.35 Nuovo cambio al vertice. La tedesca Kira Weidle è prima con 23 centesimi su Scheyer. 4.33 L’austriaca Christine Scheyer vola al comando in 1’34?14. Fa meglio di 0.16 rispetto a Corinne Suter. La sensazione è che la pista si stia velocizzando. 4.31 Lara Gut-Behrami fa paura anche in Discesa. La svizzera aveva 52 centesimi di vantaggio ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA PRIMACRONOMETRATA 4.38 Sono scese le prime 20. Al comandocon 0.23 su Scheyer, 0.39 su Suter, 0.42 su Gisin, 0.50 su Gut-Behrami., al rientro, è ottava a 1?11: la bergamasca ha esultato, scoppiando in un pianto liberatorio. Decima Nadia Delago a 1?27. 4.37 Alto invece il tempo dell’austriaca Tamara Tippler, 15ma a 2?24. 4.35 Nuovo cambio al vertice. La tedesca Kiraè prima con 23 centesimi su Scheyer. 4.33 L’austriaca Christine Scheyer vola al comando in 1’34?14. Fa meglio di 0.16 rispetto a Corinne Suter. La sensazione è che la pista si stia velocizzando. 4.31 Lara Gut-Behrami fa paura anche in. La svizzera aveva 52 centesimi di vantaggio ...

