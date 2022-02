Little Tony, il dramma di sua figlia Cristiana: dal grave lutto alla malattia (Di sabato 12 febbraio 2022) Cristina è la figlia del grande Little Tony. Un periodo veramente nero quello vissuto con la dura malattia, ecco la confessione Cristiana, la figlia di Little Tony, ricorda la scomparsa amara e triste del padre. La donna svela anche il suo dramma legato ad una malattia. Ecco di cosa si tratta. Il famoso cantante italiano, Little Tony, nel maggio del 2013 ha lasciato la vita terrena. Il cantante è stato malato per ben 7 anni. Una malattia lunga e dura che lo ha logorato dall’interno. Un tumore al polmone che lo ha inevitabilmente portato verso la morte. Non ha mai voluto dire nulla di questa situazione che stava vivendo, come racconta la stessa ... Leggi su topicnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Cristina è ladel grande. Un periodo veramente nero quello vissuto con la dura, ecco la confessione, ladi, ricorda la scomparsa amara e triste del padre. La donna svela anche il suolegato ad una. Ecco di cosa si tratta. Il famoso cantante italiano,, nel maggio del 2013 ha lasciato la vita terrena. Il cantante è stato malato per ben 7 anni. Unalunga e dura che lo ha logorato dall’interno. Un tumore al polmone che lo ha inevitabilmente portato verso la morte. Non ha mai voluto dire nulla di questa situazione che stava vivendo, come racconta la stessa ...

