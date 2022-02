Lazio-Bologna | c'è anche il c t Mancini in tribuna

Advertising

DiMarzio : #SerieA | @OfficialSSLazio, i convocati di #Sarri per il @BfcOfficialPage - DiMarzio : #LazioBologna, le formazioni ufficiali - LazioNews_24 : C'è anche #Mancini all'Olimpico per #LazioBologna - rfutbol : Gol Lazio, Lazio 1-0 Bologna (min.13) #Lazio #Bologna #SerieA - gmlegnino : Solo in Italia danno rigori così . @AIA_it ridicoli . #Lazio-Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Bologna

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di- Empoli, sfida valida per la 25° giornata di Serie A. Laha perso solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro ilin Serie A (13V, 6N), 1 - 3 nel marzo 2012 firmato da Portanova, Diamanti e Khrin; nel parziale i biancocelesti hanno segnato ...La 25esima giornata di Serie A si apre oggi con tre partite ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Ora è in corso, alle 18 tocca a Napoli - Inter, alle 20.45 chiude il sabato Torino - Venezia (in diretta su Sky). Il tabellino di0 - 0 (live) vedi anche Coppa Italia: in semifinale ...9' Lazzari si avvicina alla porta difesa da Skorupski, per poi esser fermato dalla difesa del Bologna. L'esterno vorrebbe un calcio di punizione, per l'arbitro non c'è fallo. 8' Lazio continuamente in ...9' Lazzari si avvicina alla porta difesa da Skorupski, per poi esser fermato dalla difesa del Bologna. L'esterno vorrebbe un calcio di punizione, per l'arbitro non c'è fallo. 8' Lazio continuamente in ...