La Lazio travolge il Bologna, 3-0 all'Olimpico (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - La Lazio si lascia alle spalle il brutto ko in Coppa Italia trovando la seconda vittoria consecutiva in campionato. All'Olimpico battuto il Bologna 3-0 con la rete di Immobile, al 19 centro in Serie A, e la doppietta di un super Zaccagni: la squadra di Sarri stacca la Roma portandosi momentaneamente a -1 dal quinto posto dell'Atalanta, mentre gli uomini dell'ex Mihajlovic rimediano il quarto ko nelle ultime cinque gare restando fermi a quota 28 punti. In un primo tempo non proprio indimenticabile e privo di particolari emozioni, l'unico grande episodio del match arriva all'11' e porta al vantaggio biancoceleste: Soumaoro tiene palla nella propria area ma allarga il braccio sul volto di Zaccagni nel tentativo di difendersi dalla pressione, l'arbitro è lì e fischia subito il rigore. Immobile va dal dischetto e infila Skorupski per ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - Lasi lascia alle spalle il brutto ko in Coppa Italia trovando la seconda vittoria consecutiva in campionato. All'battuto il3-0 con la rete di Immobile, al 19 centro in Serie A, e la doppietta di un super Zaccagni: la squadra di Sarri stacca la Roma portandosi momentaneamente a -1 dal quinto posto dell'Atalanta, mentre gli uomini dell'ex Mihajlovic rimediano il quarto ko nelle ultime cinque gare restando fermi a quota 28 punti. In un primo tempo non proprio indimenticabile e privo di particolari emozioni, l'unico grande episodio del match arriva all'11' e porta al vantaggio biancoceleste: Soumaoro tiene palla nella propria area ma allarga il braccio sul volto di Zaccagni nel tentativo di difendersi dalla pressione, l'arbitro è lì e fischia subito il rigore. Immobile va dal dischetto e infila Skorupski per ...

