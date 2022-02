I primi 12 mesi di Draghi Forte nel Paese reale | debole in quello digitale

Leggi su formiche

(Di sabato 12 febbraio 2022) È trascorso giusto un anno dal giorno del giuramento di Marioda Presidente del Consiglio dei Ministri, era il 13 febbraio del 2021 e ufficialmente l’attuale premier prendeva il posto di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. In questi 12di governo quasi tutti i sondaggi hanno messo l’accento sull’ampio gradimento espresso dagli italiani nel valutarne operato e anche dopo la rielezione di Sergio Mattarella, quasi tutte le ricerche demoscopiche hanno sottolineato come più della metà degli italiani avesse ancora una solida fiducia nei suoi confronti e ne riponesse altrettanta rispetto all’azione governativa. Il 52,6% degli intervistati, qualche giorno fa da Termometro Politico, ha dichiarato di avere molta o abbastanza fiducia nei confronti di Mario, mentre per Ipsos, in un altro sondaggio del 2 febbraio, il 61% del campione ...