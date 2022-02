Hockey ghiaccio, lo Scudetto va ad Asiago che centra il terzo successo consecutivo e l’ottavo della sua storia (Di domenica 13 febbraio 2022) Lo Scudetto dell’Hockey ghiaccio 2021-2022 va al Migross Asiago Hockey. Tutto si è deciso nel match tra i veneti e il Rittner Buam che si è disputato questa sera in casa dei primi, nel terzo appuntamento della settimana dedicata alla pool Scudetto. Nell’altro incontro, invece, SG Cortina Hafro e HC Gherdeina valgardena.it hanno concluso con il punteggio di 4-3 per gli ampezzani. L’Asiago ospitava il Renon sapendo che doveva vincere entro i tempi regolamentari perché i Rittner Buam avevano due punti in più rispetto ai giallorossi dopo i risultati della seconda giornata del Round Robin Scudetto. Missione compiuta. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 il match si sblocca nella seconda frazione. Dylan Di ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Lodell’2021-2022 va al Migross. Tutto si è deciso nel match tra i veneti e il Rittner Buam che si è disputato questa sera in casa dei primi, nelappuntamentosettimana dedicata alla pool. Nell’altro incontro, invece, SG Cortina Hafro e HC Gherdeina valgardena.it hanno concluso con il punteggio di 4-3 per gli ampezzani. L’ospitava il Renon sapendo che doveva vincere entro i tempi regolamentari perché i Rittner Buam avevano due punti in più rispetto ai giallorossi dopo i risultatiseconda giornata del Round Robin. Missione compiuta. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 il match si sblocca nella seconda frazione. Dylan Di ...

