Giampaolo | I favori del pronostico non devono essere per forza quelli che sono

Genova " "Non dobbiamo mai partire battuti. Non guardiamo in faccia nessuno". Marco, alla vigilia della gara di San Siro contro il Milan, carica i suoi ragazzi per il match ...idel ...Dopo l'ottimo successo contro il Sassuolo, match complicato per la Sampdoria di misterche domani farà visita alla vice capolista Milan. Il tecnico bluucerchiato in salastampa ...idel ...Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria ... noi un altro e in questa differenza di obiettivo noi dobbiamo fare la nostra parte. Non è una partita dove i favori del pronostico devono per forza essere ...Marco Giampaolo ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Milan. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della Sampdoria. MILAN-SAMPDORIA - "E' una partita importante per entrambe ...