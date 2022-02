Advertising

fcin1908it : VIDEO / Da Eto’o a Lukaku: i gol più belli dell’Inter a Napoli - DBanimators : @Fedeoer @Matador1337 @detocquevillei @marifcinter Chi cazzo immaginava che Correa, Dzeko e Lautaro avrebbero fatto… - Zaffakhan17 : @andrebrave4 @Dottor_Strowman Cosa che avrebbe fatto pure Lukaku, e in più avrebbe stuprato kalulu e romagnoli ieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Eto Lukaku

La Lazio Siamo Noi

Alcune delle reti più belle realizzate dai nerazzurri nelle precedenti sfide contro il Napoli all'ex stadio San Paolo, oggi Maradona: gli autori sono, nell'ordine,'o,, Sammer, Eriksen e Cambiasso.... oggi c'è un Lautaro a secco da 5 partite: forse è lì che manca quel qualcosa in più a Inzaghi? 'Non dimentichiamo che Milito aveva accanto'o: Lautaro lo abbiamo visto al meglio insieme a, ...Tuttavia, sul suo podio c'è spazio anche per Ciro Immobile, così come per Dzeko, Zapata, Ibrahimovic, Lukaku e Diego Costa. Beto ha spiegato: "Eto'o primo, Drogba secondo, al terzo posto ne metto ...Una frase di Samuel Eto'o, presidente federale del Camerun, non è piaciuta al CT egiziano Carlos Queiroz, che domani affronterà i Leoni Indomabili nella semifinale di Coppa d'Africa. L'ex attaccante ...