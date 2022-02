Covid, Ecdc: "La pandemia non è finita, Omicron non sarà l'ultima variante" (Di sabato 12 febbraio 2022) La pandemia non è finita , e Omicron non sarà l'ultima variante, avverte l' Ecdc . Mentre i contagi calano ovunque, e mascherine e restrizioni vengono meno in molte nazioni europee, arriva lo stop del ... Leggi su quotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Lanon è, enonl', avverte l'. Mentre i contagi calano ovunque, e mascherine e restrizioni vengono meno in molte nazioni europee, arriva lo stop del ...

