Banche: Patuelli (Abi), 'loro lavoro meno aspro con ritorno a normalità su tassi' (Di sabato 12 febbraio 2022) Parma, 12 feb. (Adnkronos) - “Non è ancora finita la fase dei tassi zero. Ci sono alcuni tassi di mercato che danno dei primi sintomi di germoglio, le Banche in Italia si sono abituate a operare fruttuosamente con dei tassi veramente rasoterra. Se ci sarà un minimo ritorno alla normalità, che significa che non ci saranno più dei tassi passivi, a questo punto penso che il lavoro possa essere meno aspro”. Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, a margine del congresso dell'Assiom Forex a Milano sulla possibilità di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Bce. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Parma, 12 feb. (Adnkronos) - “Non è ancora finita la fase deizero. Ci sono alcunidi mercato che danno dei primi sintomi di germoglio, lein Italia si sono abituate a operare fruttuosamente con deiveramente rasoterra. Se ci sarà un minimoalla, che significa che non ci saranno più deipassivi, a questo punto penso che ilpossa essere”. Lo ha detto Antonio, presidente dell'Abi, a margine del congresso dell'Assiom Forex a Milano sulla possibilità di un rialzo deidi interesse da parte della Bce.

Banche: Cassa Ravenna, +17% utile netto del 2021 In decisa crescita, nel 2021, l'utile netto della Cassa di Ravenna Spa, salito a 19,693 milioni di euro (+17,1%). E' quanto si legge in una nota dell'istituto presieduto da Antonio Patuelli secondo cui Il consiglio di amministrazione della Cassa ha deliberato la proposta di distribuzione di un dividendo nella forma di un'azione ogni 38 possedute o, a richiesta, in contanti, di ...

