Amici 21, Mattia lascia la scuola: tornerà a settembre 2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) L'avventura ad Amici per Mattia, almeno per il momento, termina qui. Il giovane ballerino di latino-americano, nel corso della messa in onda del daytime di venerdì 11 febbraio 2022 si è visto costretto a dover lasciare la scuola del talent a causa di una micro lesione al piede. Il maestro di ballo: Raimondo Todaro ha fatto sapere che il suo allievo dovrà restare fermo per un lasso di tempo piuttosto prolungato, per tale motivo almeno per il momento non potrà esibirsi nella sua disciplina. Mattia avrà comunque la possibilità di tornare nella scuola del talent a settembre: il suo banco infatti è stato già prenotato. Amici 21, aggiornamenti su Mattia Le speranze di poter vedere Mattia danzare in prima ...

