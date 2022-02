Alex Belli smascherato da Federica Calemme: “Ecco tutte le chat tra me e Alex..” (Di sabato 12 febbraio 2022) L’attore Alex Belli, pronto a rientrare nella casa del GF Vip, viene sbugiardato in modo plateale da una ex concorrente del reality: lo dimostrano delle chat. L’attore Alex Belli si prepara a sfoderare il grande “colpo di scena“, promesso al pubblico del GF Vip e al conduttore Alfonso Signorini. Come sappiamo, nella giornata di San Valentino l’ex gieffino si prepara a rientrare in Casa, per rivedere i compagni di gioco. Sarà inevitabile il confronto con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, che però al momento sembrano in altre faccende affaccendate. Delia, infatti, si è tolta la fede che la lega al marito, stanca di tradimenti e bugie, e si sta vivendo l’esperienza in modo libertino e rilassato. Soleil, invece, sta approfondendo la conoscenza con il personal ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 febbraio 2022) L’attore, pronto a rientrare nella casa del GF Vip, viene sbugiardato in modo plateale da una ex concorrente del reality: lo dimostrano delle. L’attoresi prepara a sfoderare il grande “colpo di scena“, promesso al pubblico del GF Vip e al conduttore Alfonso Signorini. Come sappiamo, nella giornata di San Valentino l’ex gieffino si prepara a rientrare in Casa, per rivedere i compagni di gioco. Sarà inevitabile il confronto con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, che però al momento sembrano in altre faccende affaccendate. Delia, infatti, si è tolta la fede che la lega al marito, stanca di tradimenti e bugie, e si sta vivendo l’esperienza in modo libertino e rilassato. Soleil, invece, sta approfondendo la conoscenza con il personal ...

