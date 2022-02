A che ora parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa e con che pettorale: programma, tv, streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) Verrà disputata domani, domenica 13 febbraio, la seconda prova cronometrata della discesa femminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 04.00 italiane Sofia Goggia tornerà a calcare le nevi cinesi. Lo farà indossando il pettorale 13: dato che le prime 20 atlete partiranno ogni 2’15”, ma dopo la numero 10 ci sarà un break TV di 4?, l’azzurra prenderà il via, al netto di eventuali interruzioni, alle ore 04.28:45 italiane. La seconda prova cronometrata della discesa femminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Verrà disputata domani, domenica 13 febbraio, lacronometrata dellafemminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 04.00 italianetornerà a calcare le nevi cinesi. Lo farà indossando il13: dato che le prime 20 atlete partiranno ogni 2’15”, ma dopo la numero 10 ci sarà un break TV di 4?, l’azzurra prenderà il via, al netto di eventuali interruzioni, alle ore 04.28:45 italiane. Lacronometrata dellafemminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà ...

