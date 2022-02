Uomini e Donne, drastico cambio look per Claudia Dionigi: addio biondo, eccola oggi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Uomini e Donne, drastico cambio look per Claudia Dionigi: addio biondo, l’ex corteggiatrice mostra il suo nuovo colore. È stata una delle protagoniste più amate di sempre nella storia di Uomini e Donne. Si, perché la semplicità e la spontaneità di Claudia Dionigi hanno sin da subito conquistato il pubblico… e non solo! Col tronista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 11 febbraio 2022)per, l’ex corteggiatrice mostra il suo nuovo colore. È stata una delle protagoniste più amate di sempre nella storia di. Si, perché la semplicità e la spontaneità dihanno sin da subito conquistato il pubblico… e non solo! Col tronista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Palazzo_Chigi : #GiornodelRicordo, Draghi: Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi e ricordiamo tutti coloro che furono cost… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - RaiNews : 'Oggi commemoriamo le donne e gli uomini uccisi per mano dei partigiani jugoslavi e del regime comunista di Tito. E… - scinecascine_ji : ma chissà perché quando si tratta di donne che parlano del loro ex nelle canzoni (olivia, taylor ecc) ci si lamenta… - 7aannggeellaa7 : RT @987mies: Ma quando vi fate scannerizzare come pacchi postali per fare quello che fino a quest’estate facevate da donne ed uomini liberi… -