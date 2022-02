Tamponi Covid | drastico calo delle richieste | chiude l’hub di Rho-Fiera

(Di venerdì 11 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A seguito della drastica riduzione della domanda didiagnostici per Sars-CoV2, ATS Città Metropolitana di Milano sta provvedendo a un graduale adeguamento dell’offerta dei punti tamponeaziende sanitarie, deputate principalmente alla risposta al bisogno di test dei casi sospetti eguarigioni. Oggi 11 febbraio sarà l’ultimo giorno di attività per gli hub tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

I dati della Regione Sono 7.099 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 11 febbraio, in Lombardia. Secondo i dati diffusi dal bollettino della Regione Lombardia, ieffettuati sono stati 88.923, per un indice di positività del 7,9%. I morti sono stati 60, per un totale di 37.927 dall'inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 2.161 ( ...Continua la decrescita dei contagi da- 19 in Italia, anche se i decessi rimangono tanti , secondo quanto emerge dal bollettino ... Iprocessati sono stati 663.786 (ieri 683.715), con un ...(Adnkronos) - Sono 5.754 i nuovi contagi da Coronavirus oggi ... Da ieri sono stati processati 38.018 tamponi, tra molecolari e antigenici. Nell'isola gli attuali positivi sono 277.684.Ci sono altre due vittime del Covid, una donna di 98 anni e un uomo di 76 anni che erano entrambi ricoverati al Cardarelli. Un dimesso in ospedale, e un nuovo ricovero in Malattie infettive. Sono 386 ...