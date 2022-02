'Resta con noi': i tifosi hanno già scelto. Ma Dybala aspetta la chiamata della Juve. E scrive la storia (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Resta con noi...”. C'è anche questo nella folle notte di Coppa Italia dell'Allianz Stadium. Perché alla fine... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 febbraio 2022) “con noi...”. C'è anche questo nella folle notte di Coppa Italia dell'Allianz Stadium. Perché alla fine...

Advertising

romeoagresti : Primo tempo complicato per la #Juve, complice un #Sassuolo che ormai è solito imporre la sua identità allo Stadium:… - GiovaAlbanese : In quattro minuti: #Dybala ?? E coro dei tifosi: 'Resta con noi' #JuveSassuolo #CoppaItaliaFrecciarossa - rtl1025 : ???? 'Hanno ucciso l’Uomo Ragno'.. e sono 30 anni che si cerca il colpevole! Il 10/02/1992 gli #883, il gruppo musica… - MagaMaghella4U : @Nonholetette @viadiqua1 un'altra! Non ce la fate proprio ad accettare che Soleil sia antipatica a tanti, leggete i… - freeSpitit83 : @giocam79 @stanzaselvaggia Intanto il rispetto glielo devi in quanto essere umano. Poi puoi essere in accordo o men… -