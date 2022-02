Psg-Rennes oggi in tv: orario e diretta streaming Ligue 1 2021/2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Psg-Rennes, sfida valida per la 24esima giornata di Ligue 1 2021/2022. Dopo la roboante vittoria esterna per 1-5 sul campo del Lille, i parigini tornano tra le mura amiche. L’obiettivo è continuare la marcia che li vede primi in classifica con ben 13 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo; il Rennes, da canto suo, è alla ricerca di punti preziosi per rimanere in zona Europa. Curiosità: l’ultima (e finora unica) sconfitta in campionato per gli uomini di Pochettino è arrivata lo scorso 3 ottobre proprio contro la formazione bretone, che si impose con un netto 2-0. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 21:00 di venerdì 11 febbraio, con la partita che sarà visibile in tv su Sky Sport Football HD oppure in ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere inPsg-, sfida valida per la 24esima giornata di. Dopo la roboante vittoria esterna per 1-5 sul campo del Lille, i parigini tornano tra le mura amiche. L’obiettivo è continuare la marcia che li vede primi in classifica con ben 13 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo; il, da canto suo, è alla ricerca di punti preziosi per rimanere in zona Europa. Curiosità: l’ultima (e finora unica) sconfitta in campionato per gli uomini di Pochettino è arrivata lo scorso 3 ottobre proprio contro la formazione bretone, che si impose con un netto 2-0. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 21:00 di venerdì 11 febbraio, con la partita che sarà visibile in tv su Sky Sport Football HD oppure in ...

