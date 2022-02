Piazza Affari, UniCredit mette nel mirino Banco Bpm (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana con il segno meno per una Piazza Affari che, come del resto le altre borse europee, ha pagato pegno all’incremento generalizzato dei rendimenti dei titoli obbligazionari dopo le indicazioni sopra le stime arrivate ieri dall’inflazione Usa. Questo incremento si è ovviamente riversato sullo spread Btp-Bund, salito del 4,5% a 164 punti base, ed è stato evidente nei risultati dell’asta di Btp indetta dal Ministero dell’Economia. Nell’appuntamento di questa mattina il Tesoro ha collocato Btp a 3 anni con un rendimento in aumento di 55 centesimi allo 0,69% (massimo da aprile 2020), titoli a 7 anni all’1,52%, +63 centesimi, e ventennali al 2,30%. Sul listino milanese, dove il Ftse Mib si è fermato a 26.966,1 punti (-0,82%), oggi tutti i riflettori sono stati puntati su UniCredit (-1,01%) che, secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Chiusura di settimana con il segno meno per unache, come del resto le altre borse europee, ha pagato pegno all’incremento generalizzato dei rendimenti dei titoli obbligazionari dopo le indicazioni sopra le stime arrivate ieri dall’inflazione Usa. Questo incremento si è ovviamente riversato sullo spread Btp-Bund, salito del 4,5% a 164 punti base, ed è stato evidente nei risultati dell’asta di Btp indetta dal Ministero dell’Economia. Nell’appuntamento di questa mattina il Tesoro ha collocato Btp a 3 anni con un rendimento in aumento di 55 centesimi allo 0,69% (massimo da aprile 2020), titoli a 7 anni all’1,52%, +63 centesimi, e ventennali al 2,30%. Sul listino milanese, dove il Ftse Mib si è fermato a 26.966,1 punti (-0,82%), oggi tutti i riflettori sono stati puntati su(-1,01%) che, secondo ...

Advertising

pelias01 : RT @lauranaka: Occhio a Piazza Affari: #UniCredit prepara l'assalto a Banco BPM, #Orcel ha fretta e si parla di lancio Opa già nel weekend.… - _DAGOSPIA_ : BPM, BUM BUM - IL TITOLO DELL’ISTITUTO GUIDATO DA CASTAGNA VOLA A PIAZZA AFFARI: DOPO LA SOSPENSIONE… - kettjbrown : RT @paoloroversi: Per la Repubblica Milano torno sul luogo del delitto del mio romanzo #BlackMoney per raccontarvi segreti e luoghi del lib… - paoloroversi : Per la Repubblica Milano torno sul luogo del delitto del mio romanzo #BlackMoney per raccontarvi segreti e luoghi d… - abelebogarellim : @MilanoFinanza Piazza affari? meglio dire Piazza Disastri. -