Pechino 2022: solo 7^ la Brignone nel Super G. Prove di discesa per la Goggia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sfuma il podio per le azzurre di sci impegnate nel Super G di Pechino 2022: a Yanqing, la gara è stata vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami con il tempo di 1:13.51, precedendo di 22 centesimi l'austriaca...

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - RaiSport : #Pechino2022. Il CIO chiede la squalifica di Kamila Valieva. L'agenzia indipendente antidoping a Pechino, conferma… - PascalAlia1 : RT @RaiSport: #Pechino2022. Federica #Brignone: 'Devo accettare di non essere stata la migliore, di non aver fatto abbastanza...Ci aspettav… - RaiNews : L'atleta russa è la prima pattinatrice nella storia olimpica a eseguire un salto quadruplo sul ghiaccio -