Milan, dopo Theo in arrivo un altro rinnovo: la proposta dei rossoneri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dalle parti di Milanello si respira aria di ottimismo. Non solo in termini di risultati sportivi, bensì anche per quanto riguarda i rinnovi di alcuni giocatori chiave. dopo la firma del pomeriggio di Theo Hernandez, il Milan sembrerebbe intenzionato a concludere la trattativa per il prolungamento di Ismael Bennacer. Bennacer, Milan, prolungamento (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)Il centrocampista algerino, stando alle parole di Nicolò Schira, sembra pronto ad estendere il suo contratto con la società rossonera fino al 2026. Le cifre dell'affare si aggirerebbero attorno ai 3,2 milioni annui. Inoltre, la clausola rescissoria presente nel suo vecchio contratto (50 milioni) verrà eliminata definitivamente. POTREBBE INTERESSARTI: Colantuono frena in conferenza: "Non giocherà dall'inizio"

