Mail dalla Polizia postale per indagini in corso con ricatto in bitcoin ma sono fake

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Non pochi italiani hanno ricevuto unanell’ultima settimana, dai toni decisamente allarmistici. Nel messaggio si comunica al ricevente cheindellea suo carico che lo vedono accusato di possibile reato pedopornografico. Si tratta però di un tentativo di frode denunciatostessae che riporta anche il nome di più esponenti dell’organo di sicurezza. Proprio l’ultima fintadellafa riferimento, nel testo, alla dottoressa Nunzia Ciardi, ex direttore dellaappunto, così come di altri rappresentanti, ad esempio il Capo dellaitaliana ...

Mail dalla

