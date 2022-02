Magistratura e politica: in un tweet il sospetto di Crosetto sul “messaggio” criptico degli ultimi tre casi (Di venerdì 11 febbraio 2022) La bozza di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario è sul tavolo del Consiglio dei ministri che questa mattina ha cominciato ad affrontare il tema della riforma dell’organo di autocontrollo della Magistratura. La materia è incandescente. Specie in questi ultimi giorni in cui le vicende giudiziarie che hanno interessato la politica italiana hanno fatto discutere. E non poco. Un dibattito più che mai acceso, rispetto al quale non si è sottratto al confronto anche Guido Crosetto. Il fondatore di Fratelli d’Italia e imprenditore piemontese che, in un tweet (rilanciato e analizzato da Il Giornale), lega tre diversi casi giudiziari che hanno interessato diversi esponenti di partito. E ripropone l’atavico dilemma tra limiti e potere. Ruolo e influenza dei giudici sulla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) La bozza di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario è sul tavolo del Consiglio dei ministri che questa mattina ha cominciato ad affrontare il tema della riforma dell’organo di autocontrollo della. La materia è incandescente. Specie in questigiorni in cui le vicende giudiziarie che hanno interessato laitaliana hanno fatto discutere. E non poco. Un dibattito più che mai acceso, rispetto al quale non si è sottratto al confronto anche Guido. Il fondatore di Fratelli d’Italia e imprenditore piemontese che, in un(rilanciato e analizzato da Il Giornale), lega tre diversigiudiziari che hanno interessato diversi esponenti di partito. E ripropone l’atavico dilemma tra limiti e potere. Ruolo e influenza dei giudici sulla ...

