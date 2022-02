La dottoressa sudafricana rivela: “Dall’Europa mi chiesero di dire che Omicron è grave” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pressioni da Paesi stranieri. Inviti a dire che Omicron fosse “pericolosa”. E sollecitazioni affinché non dichiarasse pubblicamente che la nuova variante causava “principalmente una malattia lieve”. Sono queste le incredibili rivelazioni di Angelique Coetzee, scienziata sudafricana che ha “scoperto” per prima la mutazione, rilasciate al Welt e al Daily Telegraph. Dichiarazioni che dovrebbero mobilitare la stampa mondiale e i colleghi scienziati. E che invece stanno passando sotto traccia. L’appello della scienziata controcorrente I lettori di questo giornale ricorderanno Coetzee. Fu lei, nel pieno della psicosi Omicron, ad annunciare al mondo che non occorreva allarmarsi troppo. Lo aveva detto e ridetto: “La studio da un mese, dà sintomi lievi”. Ma quasi nessuno l’ha voluta ascoltare. Il ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pressioni da Paesi stranieri. Inviti achefosse “pericolosa”. E sollecitazioni affinché non dichiarasse pubblicamente che la nuova variante causava “principalmente una malattia lieve”. Sono queste le incredibilizioni di Angelique Coetzee, scienziatache ha “scoperto” per prima la mutazione, rilasciate al Welt e al Daily Telegraph. Dichiarazioni che dovrebbero mobilitare la stampa mondiale e i colleghi scienziati. E che invece stanno passando sotto traccia. L’appello della scienziata controcorrente I lettori di questo giornale ricorderanno Coetzee. Fu lei, nel pieno della psicosi, ad annunciare al mondo che non occorreva allarmarsi troppo. Lo aveva detto e ridetto: “La studio da un mese, dà sintomi lievi”. Ma quasi nessuno l’ha voluta ascoltare. Il ...

Advertising

TerrierBullFN : RT @ChiaraT4U: NEW - Il governo Europeo ha fatto pressione sulla dottoressa Sudafricana che scopri la variante omicron Angelique Coetzee, p… - ChemtrailsRoma : RT @ChiaraT4U: NEW - Il governo Europeo ha fatto pressione sulla dottoressa Sudafricana che scopri la variante omicron Angelique Coetzee, p… - VisionProfond : RT @aldo_rovi: #novaccinoobbligatorio #NoGreenPass #nodittaturasanitaria La Prof. sudafricana Angelique Coetze, che ha individuato la varia… - Neoequanime : RT @aldo_rovi: #novaccinoobbligatorio #NoGreenPass #nodittaturasanitaria La Prof. sudafricana Angelique Coetze, che ha individuato la varia… - Bucciabu : La dottoressa sudafricana che per prima ha scoperto la variante Omicron afferma di aver subito pressioni dai govern… -